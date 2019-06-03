القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 50 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، اليوم، أن 24 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليونًا و500 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، 26 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن.// انتهى //17:57ت م0095