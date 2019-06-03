سياسي / انتهاك بحري اسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الاثنين 1440/9/29 هـ الموافق 2019/06/03 م واس
بيروت 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس
واصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :" زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 185 متراً، ولمدّة 4 دقائق".
وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".
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17:58ت م
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