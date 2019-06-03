بيروت 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :" زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 185 متراً، ولمدّة 4 دقائق".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".// انتهى //17:58ت م0096