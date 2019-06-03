الطائف 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستواصل جوالة جامعة الطائف مساندة قوات الأمن والقطاعات الحكومية الأخرى في الحرم المكي الشريف.وتسهم الجوالة في تنظيم توافد الحشود، وتهيئة أماكن الصلوات للمصلين، وتوجيه المعتمرين وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.وأوضح مشرف عشائر الجوالة بالجامعة خالد السفياني، أن فرق الجامعة في هذا الموسم تمركزت في منطقة حيوية من الحرم المكي تُعد من أكثر المناطق ازدحاماً وأكثرها انشغالاً بالمعتمرين والمصلين.من جانبه،نوه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية بالجامعة الدكتور أحمد فلاته، بالدور السنوي الذي يؤديه جوالة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بهذا الواجب.من جهته، اكد الطالب تركي العتيبي أن الفوائد التي عادت عليه من هذا العمل التطوعي كبيرة جداً، إذ أتيحت له الفرصة لمشاهدة الكثير من المشاهد التي تعكس الحس الإيماني لكثير من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وثقافاتهم، فيما عبر الطالب عمر الزهراني، الذي يشارك للمرة الأولى في معسكر الخدمة الرمضانية عن فخره بانضمامه لجوالة جامعة الطائف، التي ساعدت في تطوير شغفه وحبه للتطوع، لاسيما في هذا المكان الطاهر، مما يعزز الدور التربوي الذي هو أحد أهم أهداف الحركة الكشفية.// انتهى //18:00ت م0097