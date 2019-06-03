تونس 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدّة شهر ابتداءً من يوم الأربعاء القادم إلى الخامس من شهر يوليو القادم.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم، بأن قرار تمديد حالة الطوارئ جاء بعد مشاورات أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيسي الوزراء ومجلس نواب الشعب.مما يُذكر أن حالة الطوارئ متواصلة منذ 24 نوفمبر 2015 م، في كافة أنحاء تونس إثر العملية الإرهابية التي فجرت حافلة للأمن الرئاسي وقتل خلالها 13 عنصرًا أمنيًا وأُصيب عدد آخر، وجرى تمديد حالة الطوارئ في عدد من المناسبات منذ ذلك الحين.// انتهى //18:00ت م0098