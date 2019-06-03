بيروت 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واساستقبل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون اليوم في بيروت قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول وبحث معه في الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.كما استقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية سكوت هاويل وتمّ التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي.// انتهى //18:00ت م0099