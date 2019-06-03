السيح 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م‏ ‏واسيستقبل قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح زواره خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء.‏ وأنهى مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج تهيئة وتجهيز المواقع التاريخية والسياحية في مدن ومراكز وقرى الخرج لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في حي العزيزية وسط مدينة السيح ، الذي يعد أهم القصور الملكية التاريخية في المملكة ، وزيارة عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلمية الواقعة شمال السيح ، ‏ كما سيتاح للزوار الاطلاع على عيون السيح ومرافقها الواقعة غرب مدينة السيح التي تحظى بإقبال منقطع النظير طوال العام من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مشاركة المنشآت التاريخية في المناسبات الوطنية والاجتماعية وربطها بالأنشطة السياحية ومن ضمنها المواقع التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تحتضن بين جنباتها تاريخاً عريقاً .// انتهى //18:15ت م0100