تونس 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأوقفت قوات جيش البحر التونسي سبعة مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب تونس كانوا يعتزمون بلوغ الأراضي الايطالية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، ان قواتها بمدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، أوقفت 25 شخصًا من جنسيات افريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة في الاتجاهين.وأشارت المصادر، الى انه تمت إحالة جميع الموقوفين الى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهم.// انتهى //18:17ت م0101