جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسإعداد : محمد العواجيتنافست الجمعيات الخيرية في محافظة جدة لتوزيع زكاة الفطر، مع نهاية شهر رمضان المبارك حيث شرعت جمعية البر بجدة في البدء بتوزيع زكاة الفطر للعام الحالي 1440هـ، بما يزيد عن 7460 مستفيدًا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة والقرى المجاورة لها وفي وقتها الشرعي.كما استقبلت الجمعية زكاة الفطر عن طريق عدة قنوات وهي الفروع الرئيسية للجمعية أو عن طريق الإيداع البنكي في حسابات الجمعية الرسمية والمعلن عنها، ويتم تسليمه إلى المستفيدين في عن طريق مستودعات الجمعية بعد إرسال رسائل نصية للمستفيدين بتحديد موعد التوجه لاستلامها بما يحفظ وقت وتعفف المستفيد من الزكاة.وحرصت جمعية البر بجدة على اختيار جودة عالية من الرز لتقديمها للأسر المتعففة إضافة إلى التعاقد مع الشركات لشراء كميات ضخمة، كما ويأتي برنامج زكاة الفطر ضمن البرامج الموسمية لجمعية البر إلى جانب برامجها عيدية يتيم وإفطار صائم وكسوة العيد.وأوضح في هذا الصدد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن الخطة التطويرية لاستقبال الزكاة وتسليمها تأتي ضمن مجموعة من الخطط الممنهجة التي تتبعها الجمعية لتطوير خدماتها في خدمة المستفيدين مشيرًا إلى أن الجمعية تعدُّ من الجمعيات الرائدة في توزيع التبرعات والصدقات والزكاة في مصارفها الصحيحة، وتعدُّ الزكاة واحدة من العديد من البرامج التي ينتفع بها آلاف المستفيدين من مختلف برامجها ومشاريعها الخيرية الدائمة والموسمية.وقال : لا تزال الجمعية تمد يد العون لآلاف المستفيدين بمختلف برامجها ومشاريعها الخيرية في الوقت الذي يسعى فيه جميع منسوبيها لتحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية كل عام لتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للمستفيدين وأصحاب الظروف الخاصة وسعيها المتواصل لملامسة اهتمامات شرائح المجتمع وفئاته المختلفة.وأكملت بدورها جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها لاستقبال الراغبين في توكيلها بأداء زكاة الفطر ضمن مشروع "فطرتي لمن يستحقها" 1440هـ ، والذي يقوم نيابة عن الموكلين بإيصال الزكاة من "الأرز" في وقتها الشرعي إلى مستحقيها من مستفيدي الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس المستشار منصور بن أحمد صبري أن الجمعية عبر هذا المشروع تهدف لخدمة ما يزيد عن 10.000 أسرة بطريقة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم، ضمن سعي الجمعية لمساعدتهم والتخفيف من أعباءهم وتأهيلهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج وفق رؤيتها الإستراتيجية لمعالجة الفقر من خلال برامج نوعية تشمل الغذاء والكساء والسكن والتأهيل والتدريب.وأشار إلى أن الجمعية تنطلق لتحقيق توجيه سيد الخلق رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم"، مع سعيها لوضع حلول فورية للعديد من الظواهر السلبية التي تتزامن مع موسم إخراج زكاة الفطر كتدوير الزكاة ببيعها عدة مرات على المزكين، وعدم معرفة المزكين للأسر المحتاجة بشكل واضح، وبيع الأرز على الناس في أكياس على الأرصفة مجهولة النوعية والمواصفة فضلًا عن صلاحيته للزكاة إلى غيرها من السلبيات.من جهته لفت مدير عام جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عبد الرحمن الحميد إلى أن مشروع زكاة الفطر يسعى لتحقيق الغرض من الزكاة وهو الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم به ورسم البسمة على شفاه المحتاجين والفقراء واكتمال فرحتهم بالعيد بعد موسم الخير والعطاء شهر رمضان المبارك.وبين أن "نماء" تستقبل الموكلين بزكاة الفطر من خلال عدة قنوات من أبرزها استقبال الموكلين في مقرات الجمعية الرسمية في جدة ومكة والطائف، ومن خلال متجرها الخيري الإلكتروني، حيث يستطيع الموكل دفع قيمة زكاته والتي تبلغ "20 ريالًا" للفرد بواسطة الفيزا والماستركارد وبطاقة مدى، بالإضافة إلى التحويل البنكي إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.وأضاف أن الجمعية بدأت باستقبال الشباب المتطوعين للعمل في هذا المشروع والقيام باستقبال المزكين وتوزيع الزكوات على مستحقيها، لافتًا إلى أن نماء تهدف من هذا المشروع الموسمي لتأمين احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة بجدة لعام كامل من قوت البلد "الأرز" في وقتها الشرعي.//انتهى//18:17ت م0102