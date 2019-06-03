تونس 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستوج فريق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بلقب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم لهذا الموسم اثر فوزه على فريق شبيبة فريق القيروان بنتيجة اربعة اهداف دون رد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 للمسابقة.وتمكن الترجي بفضل هذا الفوز من رفع رصيده الى 56 نقطة وبالتالي الاحتفاظ بلقب البطولة الذي فاز به للمرة الثالثة على التوالي وجاء بعد 3 ايام فقط من احراز فريق "باب سويقة" كاس رابطة ابطال إفريقيا.ويستكمل الترجي الرياضي رغم إحرازه لقب بطولة الدوري بمباراتين مؤجلتين ضد النادي الإفريقي واتحاد بن قردان قبل ان ينهي الجولة الختامية بمواجهة النادي البنزرتي .// انتهى //19:39ت م0109