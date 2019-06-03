مكة المكرمة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي أن 2339 من طلاب وطالبات وكشافة من كشافة وزارة التعليم أنجزوا 173980 ساعة تطوعية لـ 14 مساراً تطوعياً بمركز بادر التطوعي حتى الـ 29 من رمضان جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الخدمة التطوعية للزائر والمعتمر في أعظم مكان وزمان، قدموا خلالها رسالة نبيلة في تقديم الخدمات التطوعية المتنوعة لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.وأعرب الثقفي عن تقديره لطلاب وكشافة وقادة التعليم على جهودهم المباركة في أداء الواجب الإيماني والشرف الوطني الذي اختص الله تعالى به أهل مكة المكرمة منذ الأزل وأبناء هذا الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس رحمه الله ، وظل هذا الشرف تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل ، ويعتز به ملوك هذه البلاد حفظهم الله ويجعلونه لهم أولوية فيما يقدمونه ويبذلونه من خدمات حكومية كبيرة وجهود مضاعفة من كل مؤسسات الدولة لضيوف بيت الله الحرام وقاصديه.وكشف الثقفي أن المسارات الأربعة عشر التطوعية جاءت كالتالي : مسار السقيا والرفادة شارك فيه 210 بساعات تطوعية بلغت 20160 ساعة ومسار عربات الجولف شارك فيه 43 متطوع بساعات تطوعية وصلت 8729 ساعة كما بلغت ساعات التطوع في مسار مع قوة أمن الحرم 26912 ساعة شارك فيها 232 متطوعاً وفِي مسار التوجيه والارشاد شارك 145 متطوع ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 16820 ساعة تطوعية و أما المشاركون من أندية الأحياء فقد شارك منها 487 متطوع بساعات تطوعية وصلت 4383 ساعة فيما شارك 212 متطوع في التنظيم مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بساعات تطوعية بلغت 20352 ساعة تطوعية.وأفاد الثقفي أنه شارك في مسار دفع العربات 187 متطوعاً ومتطوعة بساعات عمل بلغت 21692 ساعة تطوعية وفِي مسار افطار صائم داخل الحرم شارك 65 متطوعاً ومتطوعة بساعات تطوعية وصلت 5655 ساعة وفِي مسار افطار صائم خارج الحرم شارك فيه 121 متطوعاً ومتطوعة بساعات تطوعية وصلت 10527 ساعة و في مسار حفظ النعمة شارك 32 متطوعاً بساعات عمل تطوعية وصلت 2784 ساعة وفِي مركز الاستضافة وصل عدد المشاركين لـ 81 متطوعاً ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 14094 ساعة تطوعية وأما المشاركون من الإدارات التعليمية الأخرى فقد وصل عددهم لـ 416 مشاركاً بساعات عمل وصلت 9984 ساعة تطوعية وفي مسار وزارة الصحة شارك 92 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية بلغت 10672 ساعة تطوعية وفي مسار مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة شارك 16طالباً وكشافاً بساعات تطوعية بلغت 1216ساعة تطوعية.وأضاف المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذه المسارات استفاد منها 1158412 زائراً ومعتمراً مشيراً أنه تم إيصال 32432 حالة من وإلى الحرم عن طريق مسار دفع العربات أما عربات القولف فقد نقلت 585350 معتمراً وزائراً فيما تم توزيع 66845 وجبة على الصائمين والذين تم ارشادهم وتوجيههم وصل لـ 374865 حالة فيما وصل عدد وجبات حفظ النعمة لـ 2150 وجية وعدد عبوات التمر التي تم توزيعها وصل لـ 96330 عبوة وعدد وجبات حفظ النعمة وصل لـ 2950 وجبة .واختتم الثقفي حديثه بالشكر والثناء لله عز وجل أن منح أبناء التعليم هذا الشرف العظيم في خدمة زوار ومعتمري بيته الحرام شاكراً لأبنائه وبناته والمشرفين عليهم ما بذلوه ويبذلونه من عطاء وخدمة جليلة سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .// انتهى //20:08ت م0111