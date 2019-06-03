كانبرا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد آخر مأدبة إفطار لشهر رمضان مبارك، في العاصمة الأسترالية كانبرا، حيث شهد مسجد جانجلين تفطير مئات الصائمين من مختلف الجاليات الإسلامية،. بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة أحمد آل دغرير، وعدد من رؤساء الجمعيات الحكومية والسلك الدبلوماسي،وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار.وقد تناول الحضور الإفطار في أجواء روحانية، ترافقها دعوات من الصائمين لله عز وجل بأن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.وشكر إمام المسجد مينول الحق المملكة العربية السعودية، ممثلة مكتب الدعوة الإسلامي على إقامة هذا الإفطار، مضيفاً أن اجتماعنا هنا مهم جداً، لأنه يؤدي دوراً في التعرف على بعضنا بعضاً.يذكر أن هذه الفعاليات والبرامج تحظى بمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لخدمة الجاليات المسلمة، وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين كافة.// انتهى //20:08ت م0112