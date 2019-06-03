الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسيؤدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ، مع جموع المصلين في مصلى العيد بحي غرناطة بالدمام.ويستقبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه المهنئين من الأهالي والمشايخ والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى بديوان الإمارة صباح يوم العيد.// انتهى //20:37ت م0115