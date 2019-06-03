الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت اللجنة الطبية " معافى " بحفر الباطن، برنامج " طمّن قلبك " والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في جامع عبدالله الشريع -رحمه الله-، وتضمّن البرنامج أخذ العلامات الحيوية وقياس السكر للمصلين في المسجد.ويأتي هذا البرنامج ضمن أحد مشاريع اللجنة الخمسة الكبرى وهو مشروع التثقيف الصحي والتطوع، فيما استفاد من البرنامج 600 مصلي، وشارك فيه (37) ممرضا، و ( 8 ) أطباء، وتم تسجيل عدد (14) ساعة تطوعية.وأكد القائمين على لجنة معافى الطبية على استقبالهم للمتطوعين إيماناً في تحقيق رؤية المملكة لتسجيل مليون متطوع بحلول عام 2030، ولديها حالياً أكثر من 300 متطوع، وتدعوا من أراد المشاركة بدخول حساب اللجنة في وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل بياناته في الرابط الإلكتروني للتطوع.// انتهى //20:43ت م0116