عمّان 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة اليوم، أهمية توسيع دائرة التنسيق بين الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تمادي وغطرسة للمحتل.وطالب في بيان له تزامنًا مع الذكرى (52) للنكسة، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه القضية الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل شامل عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد أهمية توحيد الصف الفلسطيني الداخلي على كلمة واحدة، لمواجهة المحتل وتخليص الشعب الفلسطيني من الظلم والقهر والاضطهاد.وندد بعجز الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي عن صون الأمن والسلم الدوليين في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات والاتفاقيات الدولية التي تنادي باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.// انتهى //20:48ت م0118