الدمام 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسانفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك مبلغ (٤،١٧٢،٥٥٩) ريالاً توزعت على ١٨ خدمة للأيتام منها كفالة الأيتام وتأمين مستلزمات شهر رمضان الغذائية من خلال مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد وإيجار المنازل وشراء أجهزة كهربائية وسداد فواتير الخدمات ومساعدة الزواج بالإضافة للبرامج والأنشطة لتأهيل للمساهمة في تمكين الأيتام وأعانتهم على الاعتماد على أنفسهم وبعض الخدمات الأخرى .وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات اسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل التدريب وإيجار المنازل والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات ، وتتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المشاريع مثل مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد .وأضاف أنهم في بناء حريصون على عدم الإكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما يسعون إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون اليتيم مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع.يذكر أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف يتيم ويتيمة وأرملة , أنفقت على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائة واثنين وعشرين ريالا , ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مليون ريال .. عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبيه.// انتهى //20:49ت م0119