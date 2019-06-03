القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم، وزير الخارجية الرواندي ريتشارد سي زيبرا، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الدور الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مناقشة سُبل دعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.وأكد عبد العال عمق العلاقات التاريخية بين مصر ورواند، والتنسيق المستمر على مستوى القيادة السياسية بين البلدين، موضحًا أنه يعوّل على برلمانيي البلدين في دفع وتعزيز العلاقات المصرية - الرواندية إلى آفاق أرحب.من جانبه، أكد وزير خارجية رواندا متانة العلاقات بين مصر وبلاده، داعيًا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية على مستوى برلماني البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //21:43ت م0135