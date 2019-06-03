لندن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على ارتفاع بنسبة 0.6 % ليصل عند مستوى 3300.22 نقطة.وارتفع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 18.6 نقطة ليصل مستوى 9022.8 نقطة، كما زاد مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 0.23 نقطة ليصل إلى 540.72 نقطة، وأضاف مؤشر "داكس" الألماني 65.97 نقطة ليصل إلى 11792.81 نقطة.// انتهى //21:57ت م0138