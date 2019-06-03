مكة المكرمة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.// انتهى //22:22ت م0140