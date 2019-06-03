محايل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسقامت جمعية البر الخيرية بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ بعدد من الأنشطة والأعمال الخيرية المهمة، مستهدفة بها احتياجات المستفيدين من خدماتها التي تنوعت بين توزيع السلال الغذائية، وموائد الرحمن، وإفطار صائم للمسافرين، وكذلك تسيير رحلات العمرة.وأوضح مدير الجمعية حسن بن موسى آل جابر أن الجمعية هدفت في أنشطتها إلى تلمّس احتياجات مستفيديها والعمل على توفير متطلباتهم منطلقة في تلك الأنشطة من دعم العديد من الجهات والأشخاص الراغبين في نيل الثواب من الله عز وجل.وقال : إن الجمعية قد قامت خلال شهر رمضان المبارك بعمل مشروع السلال الغذائية، حيث تم توزيع 600 سلة غذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية وعددهم 300 أسرة، وتم تجميعها من عدة داعمين، من أبرزهم جمعية البر بأبها بـ 150 سلة غذائية، وبرنامج عبداللطيف جميل (منافذ) بمبلغ 50 ألف ريال.وأضاف أن الجمعية أقامت مشروع موائد الرحمن الذي تم تنفيذه بجامعين هما جامع الحريضة وبلغ عدد المفطرين 1500 شخص ، وجامع عرمرم وبلغ عدد المفطرين 850 شخصاً، إضافة لمشروع إفطار صائم للمسافرين، الذي تم تنفيذه على طريق الساحل بنقطة الحريضة حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها 3480 وجبة طيلة الشهر الفضيل بواقع 120 وجبة يومياً.وبين أن من بين الأنشطة أيضاً خلال الشهر الفضيل مشروع العمرة، حيث تم تسيير رحلتين لأداء العمرة وبلغ عدد المستفيدين منها 100 فرد.وشكر آل جابر جميع المساهمين في أنشطة الجمعية وخاصة مركز الحريضة وبلدية الساحل، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، داعياً إلى مواصلة الدعم للجمعية خاصة وأن أنشطتها لا تقتصر على الشهر الكريم فقط بل إنها مستمرة طيلة العام لرعاية الأيتام والأسر الفقيرة وغيرها من الأنشطة التي تتطلب مزيداً من الدعم.// انتهى //22:47ت م0143