الريث 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت جمعية البرّ الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث اليوم توزيع كسوة العيد على ٨٨ يتيم ويتيمة من المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك بهدف مشاركتهم فرحة العيد من خلال تحويل المبالغ المالية والبالغ قيمتها ٣٤ ألف ريال عبر البطاقات الخاصة بكل يتيتم ويتيمة.وأوضح رئيس جمعية البرّ مسفر أحمد حيان أن الجمعية عملت عبر قسم شؤون الأيتام ورعايتهم على تأمين مبالغ كسوة العيد والتعاقد مع عدد من المراكز التجارية التي قامت بتأمين مستلزمات العيد واختيار الملابس.وبين أن الجمعية قامت خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع أكثر من ٦٥٠ سلة غذائية للمستفيدين منذ مطلع شهر رمضان المبارك، بإسهام عدد من الداعمين وفاعلي الخير، واستهدفت المحتاجين وأسر الأيتام، كما تم إيداع ١٨٠ ألف ريال في حساب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، معرباً عن شكره لكل من دعم وشارك في تنفيذ المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية.// انتهى //22:56ت م0145