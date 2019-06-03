جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستقدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى الدول الأعضاء بالمنظمة بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1440، وتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الأمة الإسلامية بالخير والسؤدد والبركات.كما رفع معالي الدكتور يوسف العثيمين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم ، معربًا عن أمانيه بأن يعمّ السلام والخير والأمن سائر دول المنظمة والعالم أجمع، وأن يتم نبذ العنف والتطرف، ويوضع حد للكراهية ويتوقف الإرهاب وترويع الآمنين.وأكد معاليه أن العيد مناسبة مهمة لطي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات والصراعات والحروب التي تعاني منها بعض مناطق العالم الإسلامي.// انتهى //23:00ت م0147