الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، سائلاً المولى أن يتقبل منهما ماقدّماه من خير للأمة الإسلامية، وأن يحفظ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يعيده على الوطن الغالي والشعب السعودي الكريم بالعزة والتمكين والتطور والازدهار في ظل ما نشهده من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة , وما نتمتع به من نعمة الأمن والأمان .كما بارك معاليه لمنسوبي جامعة الإمام من الوكلاء والعمداء وأعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين والموظفات والمدرسين والطلاب والطالبات والمعاهد في الداخل والخارج ، سائلا الله أن يجعله عيد مسرّة ، وأن يتقبل من الجميع طاعتهم .كما قدم معاليه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي ، الذين بذلوا أرواحهم للذود عن حياض الوطن ومقدساته ، سائلاً المولى عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يرحم شهداءهم ، ويرفع درجاتهم ، ويضاعف أجرهم ، ويكتب لهم النصر .// انتهى //23:15ت م0150