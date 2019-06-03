تبوك 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسسجل عدد من المعتمرين المغادرين عبر مدينة الحجاج بحالة عمار إعجابهم وتقديرهم لقدرة المملكة هذا العام وفي كل عام على إدارة الحشود الكبيرة التي تفد إلى الحرمين الشريفين، لاسيما في هذا الشهر المبارك وسط ما شهدته مكة المكرمة من انعقاد للقمم العربية والخليجية الطارئة، والقمة الإسلامية.وقدّم المعتمرون شكرهم للمملكة حكومة وشعبا على توفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.وعبّروا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن شكرهم الخاص وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وزوارهما والمعتمرين وما لمسوه من خدمات وتسهيلات كان لها أكبر الأثر في بعث الراحة والطمأنينة في نفوسهم خاصة في شهر رمضان المبارك.وقال المعتمر محمد إبراهيم أبو العز من فلسطين : إننا شاهدنا عملاً جباراً وخدمات إنسانية يعجز عن وصفها الإنسان، مشيدًا بدور الجهات العاملة في الحرمين وفي مدينة الحجاج بحالة عمار التي تأتي في إطار اهتمام حكومة المملكة بضيوف الرحمن وتسخير جميع الخدمات لهم منذ وصولهم إلى أرض المملكة براً أو جواً أو بحراً وحتى مغادرتهم، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يجزل له المثوبة نظير ما يقدمه لأبناء العالم الإسلامي.من جانبها أشادت المعتمرة نزهة حمد خليل من فلسطين بحسن التعامل الذي وجدته منذ وصولها أرض المملكة قادمة لأداء مناسك العمرة عبر مدينة الحجاج بحالة عمار وحتى مغادرتها منها، مثنية على حسن تعامل جميع العاملين في كل مكان مروا به، وحسن استقبال أهالي المملكة لقاصدي بيت الله الحرام والتنظيم الجيد رغم ما يجدونه من ازدحام شديد خلال أوقات الذروة، سائلة الله تعالى أن يجزي بلاد الحرمين الشريفين خير الجزاء على خدمتها للإسلام والمسلمين.فيما أبدى عواد أبو ربيع سعادته بما شاهده من مشروعات كبرى وأعمال جليلة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن إدارة الحشود المتميزة التي شهدها الحرم المكي هي أبرز مالفت نظره، حيث شهدت مكة المكرمة زحاما ملحوظاً في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر.كما لفت "أبو ربيع" تطور الخدمات كل عام بصورة تصاعدية، مما يؤكد التزام هذه البلاد المباركة بنهج واضح في سبيل الرقي، وأن هذا النهج محل تقدير الجميع وغير مستغرب، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة بقادتها وشعبها من كل مكروه.من جهتيهما رفعت المعتمرتان إيمان وهند الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على كرم الضيافة والرعاية والاهتمام، وما قُدّم من خدمات في مجال التنظيم وإدارة الحشود التي توافدت هذا الشهر على الحرمين بشكل لافت.كما تواصل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية كافة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك تقديم خدماتها وتسهيلاتها للمعتمرين المغادرين عبر المنفذ بعد أداء نسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، وذلك في إطار المرحلة الثانية التي تنفذها الجهات بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.// انتهى //23:38ت م0151