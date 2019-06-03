الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة كافة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما لبلادنا المباركة، وأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا ونحن ننعم برغد العيش الكريم وفي أمن واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.ونوّه معاليه بهذه المناسبة إلى أن عمل الجمارك السعودية مستمر في جميع المنافذ الجمركية البرية، والجوية، والبحرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات ولجميع المستفيدين من خدماتها الجمركية.// انتهى //23:43ت م0153