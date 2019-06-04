الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسقام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح اليوم بجولة تفقدية شملت عدداً من المصليات التي اعتمدها الفرع لإقامة صلاة العيد، حيث اطلع خلالها على جاهزية تلك المصليات واكتمال الخدمات فيها لكل ما من شأنه راحة المصلين واطمئنانهم.وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, الذي يتابع سير العمل وآخر الاستعدادات التي تقدمها الوزارة للمصليات في المملكة كافة، وأن تكون محققة لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة حرصاً على راحة المصلين.// انتهى //00:42ت م0164