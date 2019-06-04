الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.وسأل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في ما يرقى إلى تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية.ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - .// انتهى //00:46ت م0165