عرعر 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واس‏‎يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية -بمشيئة الله- صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد في حي المحمدية بمدينة عرعر.ويستقبل سموه أصحاب المعالي والفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية, والقيادات العسكرية في المنطقة, وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بالعيد في قصر الإمارة وسط المدينة، كما يقوم سموه بمعايدة عدد من أصحاب الفضيلة, ومعايدة أيتام المنطقة.بعد ذلك يرعى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر قصر الإمارة "وسط المدينة" حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك.// انتهى //00:47ت م0166