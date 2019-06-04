بورت لويس 29 رمضان 1440 هـ الموافق03 يونيو 2019 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1440 هـ في جمهورية موريشوس، بحضور عدد من المسؤولين والدعاة في موريشوس، وذلك بمسجد دار العلم بالعاصمة بورت لويس.وأكد رئيس الحزب الحاكم والمسؤول عن شؤون الحج في جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن على عمق العلاقات بين جمهورية موريشوس والمملكة العربية السعودية وما حققته من إنجازات سياسية ودبلوماسية، مشيدًا بما قدّمته حكومة المملكة من دعم لجمهورية موريشوس.من جانبه قدم مشرف الدعاة بجمهورية موريشوس الشيخ محمد شبير شوتي شكره للمملكة لتقديمها المساعدات والبرامج الدعوية في موريشوس، داعيا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لما يقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تنفذ مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في أكثر من دولة حول العالم ويصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية تلامس حاجة المسلمين في هذا الشهر الكريم، يقدّمها نخبة من دعاتها إلى جانب إمامتهم للمصلين بصلاتي التراويح والقيام طيلة شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:53ت م0167