الرياض 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري باسمه وباسم منسوبي هيئة الطيران المدني أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء.وقال معاليه بهذه المناسبة الكريمة : "إن قيادتنا الرشيدة دائماً ما تدعو إلى كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن وفق رؤية ثاقبة سبقت بها المملكة العربية السعودية الكثير من الدول في مختلف المجالات، وستجعل من مستقبل المملكة حافلاً بالخير والعطاء والتنمية والمزيد من الرفاهية والازدهار والحيوية على مختلف الأصعدة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي كافة".وثمّن المنصوري الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الطيران المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين، كونه قطاعا رئيسا ومحركا لنمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تأثيره القوي في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً معاليه على سير الهيئة العامة للطيران المدني نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة لها، والإسهام في دعم مسيرة العمل في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى أداء الطيران المدني في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير منظومة النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.// انتهى //00:54ت م0168