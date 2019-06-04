لندن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعربت المملكة المتحدة اليوم عن قلقها بشأن إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط آندرو موريسون في تصريح بثته الخارجية البريطانية : "تعرب الحكومة البريطانية عن قلقها العميق بشأن الخطط الإسرائيلية المعلن عنها في 30 مايو لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية.وأضاف موريسون : " إننا نشدد بوضوح على أن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام حل الدولتين. وهذا للأسف يبعدنا أكثر وأكثر عن إمكانية الوصول لاتفاق سلام بالتفاوض".وختم بقوله : "لقد زرت القدس في الفترة من 28-30 مايو، حيث جددت تأكيد دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين".// انتهى //01:25ت م0173