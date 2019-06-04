عدن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسجدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تأكيده على خيانة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والعمل لصالح الأجندة الإيرانية.وقال الرئيس هادي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر : إن الميليشيا الحوثية الانقلابية تصر على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم ، مؤكدًا أن هذا الإصرار لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين ، وأنهم أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي و الدولي.وأشاد هادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - بالدور التاريخي لدول التحالف العربي بقيادة الملكة العربية السعودية في مساعدته ومساندته للتصدي للانقلاب، والوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المجالات.// انتهى//01:26ت م0174