تبوك 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي وذلك بحديقة السور الأثري على مدى ثلاث أيام ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة البلوي أن اللجان المنظمة أنهت عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها, مضيفاً أن الفعاليات تشمل مشاركة للفرق الشعبية بالعرضة السعودية والسامري والدحّة، وأوبريت فرحة العيد ، إضافة إلى مسابقات ومسرح الطفل وفعاليات بيت الشعر والمسابقات الشعبية , وكذلك مشاركات للجاليات العربية ، مبيناً أن المهرجان يستهدف مختلف الفئات العمرية.يذكر أن إقامة فعاليات الاحتفال بعيد الفطر بحديقة السور الأثري تأتي في سياق إظهار المعالم الأثرية بالمحافظة , حيث أن السور من المعالم الرئيسية بالمحافظة ويحيط بمدينة تيماء القديمة من جميع الجهات، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، وهو مشيّد من الحجارة في معظم الأجزاء، ومن الطين في أجزاء أخرى، ويبلغ ارتفاعه حالياً في بعض الأجزاء أكثر من عشرة أمتار، ويقل ارتفاعه في بعض الأجزاء حتى يصل إلى المتر الواحد تقريباً , وعرض السور يتراوح ما بين المتر والمترين، ويعود تاريخ بنائه إلى الألف الثاني قبل الميلاد.// انتهى //01:30ت م0175