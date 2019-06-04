الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستنظم بلدية محافظة الدوادمي عدة فعاليات متنوعة خلال عيد الفطر المبارك تحت شعار "عيدنا فرحتكم 3"، حيث يقام ثاني أيام العيد حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات.ويتضمن الحفل المقام قصائد شعرية وأوبريت إنشادي وفرقة العرضة السعودية وإطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة، كما يقام ثالث أيام العيد مهرجان الأسرة والطفل بالحديقة الشمالية الذي يستمر أربعة أيام، ويشتمل على عدة فعاليات متنوعة يتخللها ألعاب هوائية ومسابقات تفاعلية وإنشادية وشخصيات كرتونية وعروض مسرحية للأطفال وسحوبات يومية على جوائز للحضور، فيما يقام رابع أيام العيد سباق للفروسية بميدان الفروسية على طريق مصدة – الجمش.وحرصت بلدية الدوادمي على تنوع الفعاليات تلبية لرغبة مختلف شرائح المجتمع وبأجواء احتفالية لرسم الفرحة على سكان المحافظة.// انتهى //01:31ت م0176