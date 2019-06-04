القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 275ر44 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي.وأفاد البنك المركزي في بيان له اليوم أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع بنحو 57 مليون دولار ليبلغ 275ر44 مليار دولار مقابل 218 ر44 مليار دولار خلال شهر أبريل السابق له.// انتهى //01:48ت م0178