القاهرة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واستعادل فريق الزمالك مع حرس الحدود إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد حرس الحدود بالمكس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة في المركز الثالث كما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.وتعادل فريق بتروجت مع ضيفه المقاولون العرب سلبيًا في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة ببطولة الدوري المصري ليتأكد هبوط بتروجت للقسم الثاني بعد وصوله إلى النقطة 35، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 48 نقطة في المركز الخامس.وفي مباراة ثالثة حقق فريق وادي دجلة فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة ذاتها ليضمن وادي دجلة البقاء في الدوري الممتاز لكرة القدم بعدما رفع رصيده إلى النقطة 39 بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 38.وفي مباراة أخيرة نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 39 نقطة، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 38.// انتهى //01:50ت م0179