الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأعلن برنامج "موسم العيد" عن اكتمال الاستعدادات كافة لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة عبر نشر أضواء الفرح وألوانه، وإطلاقها في سماء "هذا العيد" وطرقاته عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية "موسم العيد" الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة "مواسم السعودية".وكشف "موسم العيد" مؤخراً عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل وعبر موقع "مواسم السعودية" الإلكتروني عن الهوية الرسمية التي بدأت تنتشر تباعاً في شوارع مدن المملكة وميادينها كافة مع قرب انطلاق "موسم العيد" الذي يهدف إلى إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.وستكسو حلّة العيد الشوارع الرئيسية، والميادين، والحدائق العامة المقررة، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، التي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.كما تم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك، إذ تم إعلان استاد الملك فهد مقرا للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومتنزه الردّف في الطائف، وغيرها.كما تم مؤخراً إطلاق تطبيق "موسم العيد" على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع - بكل يسر وسهولة - استعراض جميع الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.// انتهى //02:05ت م0182