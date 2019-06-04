المدينة المنورة 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو2019م واسأتمّت أمانة منطقة المدينة المنورة استعدادتها لعيد الفطر المبارك بباقة من الفعاليات التي تشهدها حديقة الملك فهد المركزية.وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري أن الأمانة حرصت على تصميم باقتها لعيد الفطر بحيث تناسب كافة أفراد العائلة بمختلف الأعمار، كما راعت فيها التميّز حيث يُطرح بعضها لأول مرة في المنطقة.وقال إن الأمانة جهزت منشآت مختلفة بحديقة الملك فهد لاحتضان فعاليات هذا العام بطريقة تضمن للجمهور الاستمتاع بكافة الفعاليات بسهولة حيث تم توزيعها حسب نوع الفعالية والفئة العمرية المستهدفة منها.وتشمل تلك المناطق القبة البانورامية، ومنطقة الفنون، والحارة الحجازية، والمسرح المديني، ومنطقة العروض الشعبية، ومنطقة الطفل، ومنطقة عربات الطعام (الفود ترك)، ومنطقة المأكولات والمشروبات الخفيفة، ومسرح العروض العالمية، والمنطقة التجميلية، ومنطقة المطاعم، وجلسات الزوار.ويُعدّ المسرح المديني أبرز المناطق التي ستحتضن الفعاليات، ويشهد أول أيام العيد أوبيريت "حكاوي العيد".كما يشهد المسرح المديني طيلة أيام العيد الخمسة عرضاً ثلاثي الأبعاد وعرض المدن الرئيسية، وعروض الاسكيت، والفنون الشعبية، وعروض "خواطر الظلام"، وعرض الريبوتات، إضافة إلى مسابقات وجوائز متنوعة تتخلل تلك الفعاليات.وبيّن التويجري أن ساحة الفعاليات تشمل طوال أيام العيد الخمسة فعاليات متنوعة، حيث تفتح المطاعم والمقاهي في الساحة أبوابها في السادسة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل، إضافة إلى عربات الطعام المتنوعة بجوار القبة البانورامية.وتضمّ الساحة جلسات عائلية وبيم باج، وتشهد فعالية "سينما في الهواء الطلق"، وفعاليات القبة البانورامية، وعروض الفرق الفلكلورية، وعروض الأكروبات، وعروض النار والليزر.وأضاف أن الأمانة خصصت أيضاً ضمن الفعاليات منطقة للمطاعم المتنوعة تضمّ منطقة جلسات للعائلات.وعن الفعاليات المخصصة للأطفال ليعيشوا فرحة العيد، قال التويجري إن هناك منطقة مخصصة لفعاليات الأطفال، حيث تشهد مسابقات وجوائز موجهة للصغار، وشخصيات كرتونية، وركن الرسم على الوجه، وفرق استعراضية للبنات.وقال إن الأمانة تطرح هذا العام فعاليات الممشى الترفيهي، وتشمل مطاعم متنوعة، وجلسات للزوار.ورفع التويجري أصدق التهاني ل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.و رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه سموّه للمنطقة من عناية واهتمام، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته واهتمامه الدائم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قيادتها ويديم عليها الأمن والرخاء.// أنتهى //02:17ت م0185