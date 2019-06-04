الدمام 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة، حلول عيد الفطر السعيد.وقال سموه " يسرني أن أتقدم لمقامكم الكريم حفظكم الله بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الكريمة ، وكل عام وأنتم بخير".// انتهى //02:30ت م0187