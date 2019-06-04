المدينة المنورة 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو2019م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، جهود كافة الجهات المشاركة والفرق التطوعية في تنفيذ خطة موسم شهر رمضان المبارك وخدمة زائري المسجد النبوي الشريف، التي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية وتأدية الزوار عباداتهم بكل يسر وسهولة في ظل تهيئة كافة الخدمات لراحتهم.جاء ذلك خلال لقاء سموه بالمتطوعين والمتطوعات في خدمة زائري المسجد النبوي حيث عبر سموه عن سعادته برؤية أكثر من ألف شاب وفتاة من أبناء المدينة المنورة وهم يقومون بخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، مبيناً أن ذلك هو تجسيد للقيم والأخلاق النبيلة التي يتحلى بها أبناء المنطقة.وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأن مشاركة الفرق التطوعية هذا العام كان له الأثر الملموس في نجاح خطة موسم شهر رمضان من خلال إثبات جديتهم وصبرهم في القيام بمهامهم، وأن ذلك يدل على أن الرهان على شباب الوطن في محله، مبيناً سموه أن الشباب هم عنصر قوة ومتانة وانطلاقة للمستقبل معبراً عن فخره واعتزازه بأبناء وبنات المنطقة الذين شاركو هذا الموسم في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف.// انتهى //02:37ت م0188