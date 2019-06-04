الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.وقال معاليه: تحل هذه المناسبة السعيدة في كل عام والشعب السعودي الوفي يحتفي بقيادته حبًّا وولاءً. إن من نعم الله عز وجل أن منّ على بلادنا المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار وتبذل المملكة كافة مواردها وطاقاتها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل الراحة لهم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة واهتمام منهما - حفظهما الله -".وأعرب وزير الحج والعمرة عن سعادته بكل النجاحات التي تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، لتوفير سبل الراحة للمعتمرين في شهر رمضان المبارك ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالراحة والاطمئنان، سائلا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء.// انتهى //04:17ت م0194