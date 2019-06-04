عام / محافظ محايل المكلف يقوم بجولات على عدد من المرافق الحكومية
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
محايل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس
قام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس بجولة ميدانية على عدد من المرافق الحكومية والأمنية التابعه لمحافظة محايل .
وأوضح المحافظ أن هذه الجولة التي شملت الشرطة ، الدفاع المدني ، المرور، الدوريات الأمنية ، السجن ، البلدية ، الكهرباء تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبحث معالجتها مع الجهات المختصة .
وحث في ختام زيارته منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية على مضاعفة الجهود وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، مبينًا أن جولته الميدانية القادمة ستشمل منشآت القطاع الصحي الحكومي والخاص لاستكمال حالة التقييم الكامل لها .
رافق المحافظ المكلف وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي وعدد من منسوبي المحافظة .
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