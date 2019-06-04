الرياض 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحـرمين: المملـكة تسـعى لخدمة القضايا الإسلامية ودعم السلامالقيادة تتبادل برقيات التهاني بعيد الفطر مع زعماء الدول الإسلاميةالملك سلمان يتلقى اتصالات هاتفية لعدد من قادة الدول العربيةولي العهد يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة والمشاعرقمم مكة تؤكد حرص المملكة على استقرار وأمن المنطقةالعثيمين يشيد بوثيقة علماء مؤتمر مكة «قيم الوسطية والاعتدال»الديوان الملكي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المباركأمر ملكي: عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنساننجاح خطة الدفاع المدني ليلة ختم القرآن في الحرمينالداخلية ترحب بزوار الحرمين وتبث الطمأنينة والتوعية عبر 140 لوحةتنظيم الحمدين يزوِّر الحقائق وينقلب على بيانَيْ قمتي مكةجونسون يطلق حملته لخلافة مايمقتل 13 شخصاً وأكثر من مئة جريح في مداهمة مقر الاعتصامالسودان: «الحرية والتغيير» توقف التفاوض مع المجلس العسكريالجيش اليمني يفتك بالانقلابيين بالضالع.. والميليشيا تعاود قصف مجمع إخوان ثابت«التحالف» يسقط طائرة حوثية مسيَّرة في عدنإسرائيل تقصف مستودعات الحرس الثوري في مطار التيفورقصف سوري - روسي على إدلب .. وترمب يطالب بوقف «المذبحة»// يتبع //06:04ت م0003