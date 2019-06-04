عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
الرياض 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحـرمين: المملـكة تسـعى لخدمة القضايا الإسلامية ودعم السلام
القيادة تتبادل برقيات التهاني بعيد الفطر مع زعماء الدول الإسلامية
الملك سلمان يتلقى اتصالات هاتفية لعدد من قادة الدول العربية
ولي العهد يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة والمشاعر
قمم مكة تؤكد حرص المملكة على استقرار وأمن المنطقة
العثيمين يشيد بوثيقة علماء مؤتمر مكة «قيم الوسطية والاعتدال»
الديوان الملكي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
أمر ملكي: عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان
نجاح خطة الدفاع المدني ليلة ختم القرآن في الحرمين
الداخلية ترحب بزوار الحرمين وتبث الطمأنينة والتوعية عبر 140 لوحة
تنظيم الحمدين يزوِّر الحقائق وينقلب على بيانَيْ قمتي مكة
جونسون يطلق حملته لخلافة ماي
مقتل 13 شخصاً وأكثر من مئة جريح في مداهمة مقر الاعتصام
السودان: «الحرية والتغيير» توقف التفاوض مع المجلس العسكري
الجيش اليمني يفتك بالانقلابيين بالضالع.. والميليشيا تعاود قصف مجمع إخوان ثابت
«التحالف» يسقط طائرة حوثية مسيَّرة في عدن
إسرائيل تقصف مستودعات الحرس الثوري في مطار التيفور
قصف سوري - روسي على إدلب .. وترمب يطالب بوقف «المذبحة»
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