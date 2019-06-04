وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المضي إلى المجهول ) : استبشرنا خيراً بالمشاركة القطرية في القمتين الطارئتين الخليجية والعربية على التوالي والقمة الإسلامية بعدهما، ولكننا أصبنا بخيبة أمل بعد الانسحاب القطري المخزي من القمة الإسلامية وقت انعقادها ما يمثل أدنى درجات الأعراف الدبلوماسية، واكتشفنا أن النظام القطري أبعد ما يكون عن العقلانية والاتزان وسيادة الموقف، صاحب ذلك تصريح وزير خارجية قطر بعد مشاركة بلاده في القمم الثلاث التاريخية والذي عرّى دون أدنى شك ما يتمتع به النظام القطري من جهل سياسي لا يجيد أبجديات التعامل مع المواقف وصل إلى الكشف عن فكر سياسي ضحل لا يعرف كيفية التعامل مع الأحداث بدبلوماسية الصمت على أقل تقدير، فأبى إلا أن يعلن جهله على الملأ متمسكاً بتوجهاته المختلفة والمخالفة للاتجاهات الخليجية والعربية التي من المفترض أن يكون جزءًا منها متضامناً معها لكنه اختار (الاتجاه المعاكس) في دليل واضح على أن من يرسم السياسات القطرية لا يملك انتماءً خليجياً ولا حتى عربياً، بل إنه لا يريد الخير لقطر ويمضي بها إلى المجهول المؤدي إلى الهاوية، فقطر دولة خليجية عربية جغرافياً مجهولة الهوية سياساتٍ وتوجهاً، حتى وإن افترضنا أن من يضع تلك السياسات يعتقد أنها صحيحة ألم يكن أحرى به أن يجعل باب العودة إلى الحاضنة الطبيعية موارباً لا أن يسد كل الأبواب في عملية انتحارية غير محسوبة العواقب.وواصلت : عرفنا لاحقاً أن المشاركة القطرية لم تكن ناتجة عن قرار سيادي ولا عن رغبة حقيقية لبداية جديدة كما كنا نتوقع ونتمنى، وإن كانت بوادر الحضور اللا إرادي واضحة على وجه رئيس الوفد القطري والذي بدا مغلوباً على أمره في الحضور والمشاركة كما كانت واضحة في الانسحاب الذي جاء تبريره أقبح من فعله، فكلنا يعرف أن إيران والميليشيات التابعة لها سبب أزمات المنطقة دون أي تجنٍ بل هو واقع لا لبس فيه، وتأتي قطر لتدافع عنها دفاعاً مستميتاً يناقض الإجماع الخليجي والعربي في تبعية معيبة لم نكن لنتمناها ولكنها حدثت وأصبحت وصمة في تاريخ النظام القطري لا يمكن إلا أن يسجلها التاريخ وتحفظها الأجيال المتعاقبة كما حدث مع أبي رغال.// يتبع //06:04ت م0004