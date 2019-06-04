و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قطر.. عندما لا تمتلك الدولة «رأيها» ) : لم يعد هناك مجال للشك أن التنظيم الحاكم لقطر ورأس الهرم في الدولة لم يعد يملك رأيه أبدا، أو تصرفه بأي شيء دون العودة إلى مسيريه، بعد أن انقلب تنظيم الحمدين - كعادة أحد مؤسسيه في الانقلابات - على بيان القمم الخليجية والعربية.وتابعت : وأضحى الجبن وتغير المواقف السياسية وتحريف الحقائق سمة خاصة "بتنظيم الحمدين" ابنا وأبا، إضافة إلى عدم شجاعة زعماء التنظيم في الحصول على قرارهم وقوله علانية في المؤتمرات والاجتماعات وفق الأعراف المتبعة في الاجتماعات السياسية، والخروج عن المذهبين الخليجي والعربي في الكثير من المواقف السياسية التي تحتاج إلى التئام الصف.وواصلت : الأكيد أن قطر ستحاول التبرير لفعلتها المشينة تجاه الخليجيين والعرب، بعد أن وضعت المصلحة الإيرانية نصب عينيها دون النظر إلى مايحبه العرب ويجمعهم، محاولة الاستمرار في غيها ودعم الإرهاب والتزلف إلى عمائمه الإيرانية.// انتهى //06:04ت م0006