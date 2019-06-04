الرياض 1 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأديت صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن من الله على عباده بصيام شهر رمضان المبارك.وشهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة كثافة في عدد المصلين الذين توافدوا إليهما.وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التي هيئت للصلاة في مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.// يتبع //06:18ت م0007