طوكيو 1 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 86ر85 نقطة أو ما يعادل 42ر0% ليصل إلى 92ر21036 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 47ر6 نقطة، أو43ر0%، ليصل إلى 49ر1492 نقطة.// انتهى //06:44ت م0009