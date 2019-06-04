اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
طوكيو 1 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 86ر85 نقطة أو ما يعادل 42ر0% ليصل إلى 92ر21036 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 47ر6 نقطة، أو43ر0%، ليصل إلى 49ر1492 نقطة.
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