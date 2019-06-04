سكاكا 01 رمضان 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقالا سموهما في برقيتين رفعاها لمقامه الكريم" يطيب لنا بهذه المناسبة المباركة أن نرفع لكم - أيدكم الله - باسمنا ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات, ونسأل الله عز وجل أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة - حفظكم الله -".كما رفعا برقيتان مماثلتان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، أعربا فيهما عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيان الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //06:56ت م0010