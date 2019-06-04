عام / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 1440/10/1 هـ الموافق 2019/06/04 م واس
عرعر 1 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات .
كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.
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