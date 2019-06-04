وفي منطقة تبوك تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمصلى العيدين بمدينة تبوك.وأم المصلين القاضي في المحكمة الجزائية وإمام وخطيب جامع الوالدين بتبوك الشيخ جابر بن علي الحربي ، الذي استهل خطبته بالحمد والاستغفار والتكبير لله - عز وجل -.وقال: " أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الرحمن فهي خير ما يتجمل به الإنسان فديننا لا دين أكمل منه في تكامل العناية بالروح والجسد والعقل والعاطفة، دين مبني على عقيدة صحيحة راسخة توريث العبد الطمأنينة والراحة بل والفخر حين يمتلئ قلبه ايماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره تلكم العقيدة الصحيحة التي تتحطم عليها رياح الشبهات ".وبين أن يوم عيد الفطر المبارك من أيام الله المباركة يفرح فيه أهل الإيمان بتمام نعمه الله عليهم بكمال الصيام والقيام، ورسالة ديننا هي رسالة دعوة وتيسير وترغيب وتبشير فهي تحث على الوسطية والاعتدال وعلى التراحم والحرص على اللين والرفق والتحلي بخلق الإسلام.وحذر الشيخ الحربي الشباب من الشائعات والافكار المنحرفة والمناهج المخالفة التي ترمي بشررها فتناً كقطع الليل المظلم و لا يعصم منها إلا من تمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن من الفتن التي عم شرها وعظم خطرها فتنه الخروج على ولاه الأمر فكم جرت من حروب ودمار وفساد وإفساد، والواجب طاعه ولي أمر المسلمين مالم يأمر بمعصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع أميري فقد اطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني".وخاطب النساء قائلاً : " اطعن الله ورسوله وأكثرن من الصدقة والاستغفار وقمن بواجب تربية الابناء والبنات واحفظن حقوق الزوج فان حقه عظيم والتزمن بآداب الاسلام الذي أدب به أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ".كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك.وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية جموع المصلين؛ الذين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بحي غرناطة بالدمام.وأم المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش الذي حث المصلين على تقوى الله وطاعته والتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفعل الخيرات والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والتناصح بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والعطف على الفقراء، وتلاوة القرآن الكريم والتدبر في معانيه والحرص على تلاوته في جميع الشهور، متطرقاً لفضل صيام أيام الست من شهر شوال.ونوه بما تنعم به المملكة من نعمة الإسلام والأمن والاستقرار والتماسك، سائلا الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمة الحق وأن ينصر المسلمين على أعداء الدين وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.أدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير بندر بن نواف بن فرحان ، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي.// يتبع //08:11ت م0016