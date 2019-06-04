وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.وأم المصلين مدير عام الشؤون الإسلامية بالباحة الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس ، الذي هنأ المصلين في خطبته على ما أفاء به الله على عباده من صيام وقيام وعبادة خلال الشهر الفضيل ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم .وتحدث عن مشروعية العيد في الكتاب والسنة وإظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأولاد والأقارب ، مشيراً إلى أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإظهار محاسن الأخلاق وحميد الطبائع والتذكير بنعمة التوحيد والسنه التي قامت عليها هذه الدولة المباركة .وحمد الشيخ الرويس الله أن أتانا العيد ونحن في أمن وأمان وإئتلاف بين الراعي والرعية ، مؤكداً أهمية أن نكون يداً واحدة وسداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد وشق عصى الطاعة وإثارة الفتن من أصحاب المناهج الضالة والفرق المنحرفة التي أختطفت عقول كثير من شبابنا وعلينا أن نلزم جماعة المسلمين وولي أمرنا والتي جاء الأمر من الله وعلى لسان رسوله بوجوب ذلك.وسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على المملكة وقيادتنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .أدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزة الحربي ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري وعدد من المسؤولين.وقد أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك بالمصليات والجوامع في مختلف المحافظات والمراكز بمنطقة الباحة .وفي منطقة نجران أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وذلك بمصلى العيد في مدينة نجران.وأم المصلين فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب الذي حمد الله واثنى عليه على ما أنعم به من نعم لا تعد ولا تحصى تستوجب الشكر والثناء لله عز وجل.وحث فضيلته الجميع على فعل الخيرات التي دل عليها ديننا الإسلامي من صلة للأرحام وفعل للطاعات وبر للوالدين والانفاق على المحتاجين والضعفاء وبذل المعروف واجتناب ما نهى الله عنه وزجر لنيل الأجر والمثوبة من الله عز وجل.وتحدث الشيخ آل طالب عن فضل عيد الفطر المبارك ومافيه من الالفة والمحبة والتواصل وادخال السرور على القريب والبعيد داعياً الى العمل على الاعتصام بحبل الله المتين والتمسك بشرع الله والبعد عن الفرقة والبغضاء والحقد والحسد سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة والشعب السعودي والمسلمين أجمع .// يتبع //08:19ت م0017